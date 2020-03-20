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Де в Україні виробляють антисептики і як зробити самостійно

Україна припинила експорт спирту і збільшує виробничі потужності, адже  попит на антисептики величезний.  А імпортної сировини, з якої їх виготовляли, вкрай не вистачає. Тож,  виробники домовилися перейти на вітчизняний спирт.

Український спирт буде нічим не гірший від закордонного, хоч це інша речовина. Крім того, компанія запустить 4 додаткові заводи та вже закрила експорт, щоб сировини вистачило, насамперед, для України. Разом із нами в компанії порахували, що додаткові заводи зможуть виробляти до 100 тис. літрів чистого спирту на добу. Це приблизно 3 млн маленьких антисептиків у день.

Водночас ВООЗ опублікував рецепт антисептика. І його можна зробити в домашніх умовах. Для цього вам знадобиться той же етанол, перекис водню та гліцерин.

ВООЗ рекомендує: Етанол 96% (8333 мл) або ізопропіловий спирт (7515 мл); Перекис водню 3% (417 мл); Гліцерин 98% (145 мл).

Факти ICTV раніше писали про те, як зробити антисептик з горілки – рецепт.

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