Рецепти успішної економіки й повсякденного життя: Нордік Найтс у Києві

У Скандинавських кранах турбота про екології привита ще з дитинства. Також вітається повторне використання ресурсів, якщо деревину чи сміття можна переробити, то ніхто дарма не викидатиме. Рецепти не лише успішної економіки, а й повсякденного життя у Києві у ці хвилини розказують на вже традиційних Нордік Найтс, його проводять посольства Норвегії, Швеції, Фінляндії й Данії.

Скандинавські політики чи не найвідкритіші у світі. Багато хто з них їздять на роботу на велосипеді і не користуються охороною. Це сприяє довірі до влади, тож скандинави довірять і поліції і судам. Завдяки цьому права власності прозорі, економіка розвивається.

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В скандинавських країна – мінімум мільярдерів, але майже немає бідних. Більшість населення – середній клас, який користується якісними речами, але хизується дорогими покупками. Поганим тоном вважається показна розкіш, вичурність та дорога автівка.

Скандинави багато працюють, але знаються на відпочинку. Їхній метод релаксації хюгге – експортують по всьому світу. Це і відпочинок на березі затишного озера, сауна, похід і головне тепле спілкування з друзями та родиною.

Здоровий спосіб життя – ще одна запорука щастя. Популярна у всьому сіті скандинавська ходьба народилася у Фінляндії – спорт зрозумілий та під силу різних віковим категоріям.

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