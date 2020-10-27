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Реванш старих політиків: кому українці дали шанс на місцевих виборах

На місцевих виборах 2020 українці згадали старих політиків, що мають зіпсовану репутацію.

Зокрема, ледь не стала мером Словянська прихильниця Путіна Неля Штепа. Щоправда, у міській раді вона з’явиться разом із іншими проросійськими силами.

А у Києві друге місце посів соратник Януковича Олександр Попов.

Несподівано згадали і про колишнього нардепа Сергія Лозинського, якого засуджували до 15 років ув’язнення за вбивство людини на полюванні. Він переміг у голосуванні на голову об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській області.

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Політологи вважають, що у такій ситуації винні і суди. Адже те, що Лозинського амністували, а Штепа вийшла сухою з води, окрилило одіозних та корумпованих політиків знову податися у владу.

До 3 листопада повинні встановити підсумки голосування на виборах за пропорційною системою в межах територіальних виборчих округів.

А до 6 листопада комісії встановлюють результати голосування в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, єдиному одномандатному окрузі, багатомандатних округах. Тільки після цього ТВК публікує усі рузультати.

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