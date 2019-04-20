Режим тиші не запрацював: бойовики продовжують обстріли

Голова ОБСЄ Мирослав Лайчак закликав усі сторони Мінська продовжити переговори, аби все ж встановити Великоднє перемир’я на Донбасі. Напередодні Тристоронній контактній групі так і не вдалось домовитись про тишу на передовій. Переговори тривали 6 годин по Skype, але Росія відмовилась підтримати ініціативу України. Обстріли ж на передовій з боку ворога тривають.

Від самого ранку армійці на позиціях чекали черговий режим припинення вогню. Чекали з пересторогою. І в перші хвилини після опівночі стало зрозуміло – режим тиші не запрацював.

Будинки місцевих у селі Лозове на Світлодарській дузі давно стали фортифікаційними спорудами для бойовиків.

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Під прикриттям обстрілу бойовики намагалися просунутися вперед для зайняття нових позицій. Та вчасно було помічені армійцями на посту. Групу терористів вдалося вчасно відігнати назад, та армієць Олександр Петриков, який кинувся за підмогою, зазнав поранень.

В пораненого осколками посічені тіло, руки, обличчя. Його вчасно вдалося евакуювати з позицій. Та він від самого ранку дзвонить побратимам і рветься повернутися з госпіталя на передову.

Зараз на позиціях спокійно. Та з настанням сутінок бойовики активізуються. Тож коли вся країна спостерігала за картинкою політичних баталій на стадіоні, наші хлопці спостерігали за іншою картинкою на полі бою.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ОБСЄ вимагає поновити пасхальне перемир’я на Донбасі.

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