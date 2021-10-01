Режисер фільму Ціна правди стала лауреатом премії Омеляна Ковча
Відомий польський режисер Аґнешка Голланд отримала відзнаку блаженного священномученика Омеляна Ковча, якою греко-католицька церква шанує видатних гуманістів світу, людей, які толерують поняття людяності.
Це вона створила кінострічку про справжній геноцид українського народу – Голодомор 1932-1933 років.
Режисер зізнається, що робота була важкою і часто її переповнювало почуття гніву. Вона вважає, що все, що сталося тоді, не може бути чимось виправдане чи просто забуте.
Минули десятки років, перш ніж світ дізнався правду про Голодомор в Україні й визнав його геноцидом. Минуло майже століття, поки цю трагедію екранізували так, щоб повністю розкрити тему жахливого сталінського злочину на великих екранах.
Це зуміла зробити видатний польський режисер Аґнешка Голланд у стрічці Гарет Джонс або Ціна правди.
Стрічка заснована на реальних подіях. Британський журналіст Гарет Джонс, ризикуючи життям, їде в Україну і робить світлини. Саме його знімки і стали документальними доказами Голодомору та інших злочинів більшовицького режиму.
Аґнешка визнає, що тема була непростою, але однозначно потребувала екранізації.
– З такою темою, як злочин проти людства, як Голодомор, дуже непросто працювати, оскільки це болісно. Ти повинен пережити колективні емоції тих, хто вижив, і тих, хто помер. Так, це було складно, але я це зробила, – сказала Голланд.
Світова прем’єра картини відбулася в 2019 році. Фільм отримав нагороду Золотий лев на фестивалі польських фільмів у Ґдині. Світова реакція вразила авторів.
– Кінострічка спровокувала дуже серйозний історичний аналіз подій Голодомору, був інтерес медіа та уряду. Фільм виявився надто актуальним. Але що прикметно, в усіх країнах, де ми його показували, включно з Кореєю, були українці, які реагували емоційніше за всіх, – згадує Аґнешка.
Аґнешка Голланд отримала державну нагороду від України – орден княгині Ольги III ступеня. А тепер ще й стала лауреатом премії Омеляна Ковча.
– Аґнешка Голланд – режисер, професіонал, патріот свого народу. Вона крізь свою душу і серце показала біль і страждання великої трагедії українського народу. Світ це побачив і відчув, – зазначив голова Громадського комітету із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча Іван Васюник.
Відзнаку Омеляна Ковча, який врятував до 2 тис. євреїв від неминучої розправи нацистів, і який заплатив за це власним життям, отримують представники світової спільноти і наші співвітчизники, які стоять на захисті людяності та примирення.
– Ми шукаємо таких людей серед українців, євреїв, поляків, американців та інших народів, які б сповідували цю ідею примирення, ідею лікування ран, – сказав голова української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.
Нагородження лауреатів відбудеться вже за кілька днів у Любліні.