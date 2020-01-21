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Резолюція по імпічменту Трампа: чому незадоволені демократи

Нині тривають дебати щодо правил судового розгляду. Лідер республіканської більшості у сенаті Мітч Макконнел презентував свою резолюцію, в який описуються правила судового розгляду. Після тривалих дебатів і розгляду поправок, сенатори голосуватимуть за правила.

Демократи проти цієї резолюції, кажуть, що правила, нібито писав сам президента Трамп, республіканці, зрозуміло за.

Правила такі: кожна сторона має по 24 години і по 2 дні на представлення своїх аргументів. Починається суд о 13:00, відтак представлення аргументів триватиме до 1-2 ночі.

Демократи кажуть: це робиться для того, щоб американці не почули правди. Правила також говорять: усі докази, зібрані під час розслідування у Палаті Представників, не будуть автоматично прийняті до розгляду. За це пізніше має проголосувати Сенат.

Також лише шляхом голосування можуть викликати нових свідків і нові докази. Більшість у Сенаті республіканська, і демократи сумніваються, що будь-які докази візьмуть до уваги. Тому вони називають цей процес фальсифікованим від початку.

Факти ICTV раніше писали про те, що казав Трамп про судовий процес у справі про імпічмент.

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