Результат за 40 хвилин. Україна запроваджує новий тест на Covid

Україна запроваджує ще один тест на Covid. Він за 30-40 хвилин виявлятиме антигени коронавірусу в організмі. Про це в ексклюзивному інтерв’ю розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Швидкі тести виготовляють у США, їх використання схвалила і ВООЗ. Тестами держава планує забезпечити сімейних лікарів, аби масовіше перевіряти пацієнтів.

Також Україна продовжує домовлятись про закупівлю майбутньої вакцини. Нині третю стадію випробувань проходять 9 препаратів. І Україна, за словами головного санітарного лікаря, має отримати щонайменше 8 млн доз за світовою програмою Ковакс, паралельно МОЗ домовляється із виробниками про те, аби придбати в них вакцини напряму.

Передусім, препаратами забезпечать медиків. Другі на черзі військові та освітяни, потім вразливі верстви населення. Проте масове використання вакцини у світі очікують не раніше кінця цього року.

Чи допоможе вакцина завершить пандемію

Вакцина від коронавірусу не зможе завершити пандемію. Про це заявили в європейському представництві ВООЗ.

За словами директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, поки не відомо, чи допоможе вакцина від коронавірусу всім групам населення.