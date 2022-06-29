Результати G7: підтримка України, посилення санкцій та засудження авіаобстрілів РФ

Сім найрозвиненіших країн світу підтримуватимуть Україну, скільки буде потрібно, щоб вона могла захистити себе та забезпечити демократичне майбутнє. Також ці держави готові надати нашій країні гарантії безпеки в майбутньому, а санкції проти Росії посилять. Такі зобов’язання містить спільне комюніке, яке оприлюднили лідери G7 по завершенні дводенного саміту.

Росія свою думку щодо саміту висловила у характерній для неї манері – варварськими ракетними обстрілами цивільних об’єктів у Києві та Кременчуці. Лідери G7 шоковані та обурені масованими ракетними обстрілами останніх днів.

У фінальному документі саміту також ідеться про подальші санкції проти Росії. Зокрема Група семи планує запровадити ембарго на імпорт російського золота, а також підтвердила намір поступово припинити або заборони імпорт російських вугілля та нафти.

Також G7 закликали Китай “вплинути на Росію, щоб та негайно припинила військову агресію – і негайно та беззастережно вивела свої війська з України”. А Росію застерегли “від застосування в Україні хімічної, біологічної чи ядерної зброї, або пов’язаних із нею речовин. Такі дії матимуть серйозні наслідки”, наголосили учасники саміту.

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