Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ / Світові новини

Результати G7: підтримка України, посилення санкцій та засудження авіаобстрілів РФ

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Сім найрозвиненіших країн світу підтримуватимуть Україну, скільки буде потрібно, щоб вона могла захистити себе та забезпечити демократичне майбутнє. Також ці держави готові надати нашій країні гарантії безпеки в майбутньому, а санкції проти Росії посилять. Такі зобов’язання містить спільне комюніке, яке оприлюднили лідери G7 по завершенні дводенного саміту.

Росія свою думку щодо саміту висловила у характерній для неї манері – варварськими ракетними обстрілами цивільних об’єктів у Києві та Кременчуці. Лідери G7 шоковані та обурені масованими ракетними обстрілами останніх днів.

У фінальному документі саміту також ідеться про подальші санкції проти Росії. Зокрема Група семи планує запровадити ембарго на імпорт російського золота, а також підтвердила намір поступово припинити або заборони імпорт російських вугілля та нафти.

Також G7 закликали Китай “вплинути на Росію, щоб та негайно припинила військову агресію – і негайно та беззастережно вивела свої війська з України”. А Росію застерегли “від застосування в Україні хімічної, біологічної чи ядерної зброї, або пов’язаних із нею речовин. Такі дії матимуть серйозні наслідки”, наголосили учасники саміту.

Читайте
США зміцнюють свої сили у Європі через загрози з боку РФ - Байден

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Шольц не зміг назвати гарантії безпеки, які пообіцяли Україні країни G7
Шольц не зміг назвати гарантії безпеки, які пообіцяли Україні країни G7
Санкції проти РФ, підтримка України та гарантії безпеки – підсумки саміту G7
Санкції проти РФ, підтримка України та гарантії безпеки – підсумки саміту G7
Країни G7 виділять до $5 млрд на вирішення глобальної продовольчої безпеки – ЗМІ
Країни G7 виділять до $5 млрд на вирішення глобальної продовольчої безпеки – ЗМІ
G7 оголосили безстрокову підтримку України та посилення санкцій проти РФ
G7 оголосили безстрокову підтримку України та посилення санкцій проти РФ
Обмежує не кількість нафти на ринку, а її вартість: G7 готує Росії межу цін на нафту
Обмежує не кількість нафти на ринку, а її вартість: G7 готує Росії межу цін на нафту
Підтримуємо вас і продовжимо цей курс: Джонсон і Трюдо звернулися до українців
Підтримуємо вас і продовжимо цей курс: Джонсон і Трюдо звернулися до українців
Зеленський хоче, щоб війна в Україні завершилася до зими 2022 – ЗМІ
Зеленський хоче, щоб війна в Україні завершилася до зими 2022 – ЗМІ
Країни G7 візьмуть зобов’язання безстроково підтримувати Україну – Bloomberg
Країни G7 візьмуть зобов’язання безстроково підтримувати Україну – Bloomberg
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка