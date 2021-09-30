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Олена Баранова |

Результати розгортання 4G по Україні

Поява четвертого покоління мобільного інтернету невпинно наближає українців до цифрової епохи. Передові оператори мобільного зв’язку впроваджують 4G дедалі потужніше. Серед них і компанія Lifecell, яка, зокрема, активно працює над розгортанням покриття, що дозволить скоротити розрив у доступі до цифрових послуг між невеликими населеними пунктами та містами.

Компанія Lifecell інвестує в покриття мережі 4G, і зараз ми концентруємося на розширеннях в маленьких селах, населених пунктах. Тільки цьогоріч ми побудували мережу у 7 тис. населених пунктів, більшість з яких з населенням менше 5 тис.

Навіть неозброєним оком видно наскільки активно мобільний інтернет та смартфони прижилися як у приватному, так і  діловому житті українців.

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