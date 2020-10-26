Результати виборів у Дніпрі: програми зависають, опрацьовано 15% протоколів

На місцевих виборах у Дніпрі комісія підрахувала уже 15% протоколів, 3% відправили на уточнення через наявність помилок.

Очільник міської Територіальної виборчої комісії Олександр Саленко поділився, що основною причиною було надання комісії акту розбіжності щодо списків включених осіб до голосування.

– Була ще одна помилка – неправильно вказані дата і час. Тому ці протоколи відправили на уточнення.

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У сесійній залі міської ради утворилася черга з тих, хто привіз документи та протоколи. Люди на межі – програма зависає, а працює все надто повільно.

Голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолудєв розповів про порушення під час виборів.

– У двох населених пунктах Дніпропетровської області були виявлені схеми підкупу. 300 грн пропонували у Дніпрі та 200 грн у Нікополі.

Результати екзит-полу у Дніпрі

За даними екзит-полу, на виборах мера Дніпра перше місце займає Борис Філатов. На другій сходинці Загід Краснов – представник партії Громадська сила.

На третьому місці Олександр Вілкул від Блоку Вілкула Українська перспектива.

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