Результати ЗНО-2020 в Україні: чому щороку 10% випускників провалюють тестування

23 тис. випускників цього року повністю провалили ЗНО з української мови та історії. Це говорить про те, що середня освіта в Україні кульгає з тих предметів, які вчать на уроках усі разом, а не обирають спеціально і готуються додатково.

Проте у центрі оцінювання якості не панікують і звертають увагу на те, що кожного року приблизно 10% учасників ЗНО – провалюють його.

Там переконані, що перш за все важливий не результат, а його аналіз – які питання були найпровальнішими та які теми показали прогалини. Щороку ці дані публікують для директорів шкіл, щоб кожен педагог зробив висновки.

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Проте батьки все ж відчувають втрату відповідальності вчителя за знання учня на уроці після таких поганих результатів. У багатьох мотивація відома: хочеш знати – приходь на додаткове заняття, за гроші. Особливо таке спостерігається у старшій школі.

У вчителів свої аргументи – години скорочують, тож навчити непростої історії усіх однаково не вдається. Часто підводять застарілі підручники. А сучасним дітям дійсно складніше копати глибше, бо є інтернет.

А поки що за даними міжнародного дослідження PISA, освіта в Україні середньої якості.

Також вступна кампанія 2020 стартує 1 серпня з реєстрації електронних кабінетів для вступу у ВНЗ на бакалавра. Через них вступники мають право подавати заяви на п’ять спеціальностей, якщо йдеться про бюджетну форму навчання, на контракт – без обмежень.