РФ активізує штурм Бахмута | Українсько-польський кордон наживо | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
— Бої біля Бахмута посилюються.
— Просування ЗСУ на Запоріжжі.
— Республіканець Піт Рікеттс закликав до підтримки України.
— ЄС продовжить підтримку України.
— Страйк польських перевізників.
— Ситуація на українсько-польському кордоні зараз.
— Українські ветерани взяли участь у Марафоні морської піхоти США.
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