РФ активізує штурм Бахмута | Українсько-польський кордон наживо | Новини Факти ICTV за 10.11.2023

— Бої біля Бахмута посилюються.

— Просування ЗСУ на Запоріжжі.

— Республіканець Піт Рікеттс закликав до підтримки України.

— ЄС продовжить підтримку України.

— Страйк польських перевізників.

— Ситуація на українсько-польському кордоні зараз.

— Українські ветерани взяли участь у Марафоні морської піхоти США.

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