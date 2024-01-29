Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
РФ атакувала цивільне авто | Унікальні кадри роботи дронарів | Новини Факти ICTV за 29.01.2024
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Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 22.30 (29.01.2024).
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