Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
РФ атакувала Україну Шахедами: в Умані влучили у склад із зерном! Новини Факти ICTV за 01.10.2023
– Атака на Україну 01.10.2023 — росіяни запустили 30 Шахедів;
– Атака на Умань 01.10.2023 — Шахед влучив у склад із зерном;
– У столиці відбулися урочистості до Дня захисників і захисниць;
– Історія про людей, які не були народжені для війни — сюжет;
– Україна вперше відзначає День захисників і захисниць, а також Покрову Пресвятої Богородиці 1 жовтня;
– У Києві відбулося відкриття першого гарнізонного храму ЗСУ — у чому особливість;
– Заява президентки Грузії: Росія нападе на Грузію, якщо…
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 13:30 (01.10.2023).
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