Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
РФ кинула на фронт нову армію, а українцям загрожує анорексія! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
– Найгарячіші новини з передової від Зеленського й Тарнавського;
– Росія кинула на фронт нову армію — чому це грає на руку Україні;
– На удари по енергетичній інфраструктурі Україна буде відповідати — Умєров;
– Повітряні сили ЗСУ тренуються керувати F-16 — відео;
– Підтримка від США для українських ферм: що пропонують;
– Кількість хворих на анорексію зростає: як розпізнати симптоми.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 15:00 (27.09.2023).
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