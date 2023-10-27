Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
РФ накрила Авдіївку авіацією | По Ізюму вдарили Іскандерами | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
— Обстріл Херсону: що відомо?
— Наслідки російської атака на Ізюм.
— Росіяни накривають Авдіївку з авіації.
— Будівельне сміття в Україні: варіанти розв’язання проблеми.
— Прихисток для переселенців на Закарпатті.
— Радіодиктант національної єдності: читає актор Олексій Гнатковський.
— День мови та писемності: історії людей, які перейшли на українську мову.
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