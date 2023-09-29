Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
РФ нарощує кількість ДОБРОБАТІВ | КУРСЬК під ударом СБУ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
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— Історія тренера, який врятував вихованця після обстрілу Дніпра та вступив до лав ЗСУ;
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