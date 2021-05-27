РФ не визнає себе стороною конфлікту: підсумки зустрічі радників голів нормандської четвірки

Росія вкотре відмовилася визнавати себе стороною конфлікту на Донбасі.

Такі підсумки зустрічі радників президентів країн нормандської четвірки, повідомили в Офісі президента України.

Відбувся дуже жорсткий обмін думками, та спільних рішень не вдалося досягнути.

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Однак задля врегулювання ситуації на Сході України та повернення миру на Донбасі переговори триватимуть і надалі – як у нормандському форматі, так і у межах Тристоронньої контактної групи.

Переговори щодо Донбасу

Поки що не вдається зрушити з місця переговори щодо вирішення конфлікту на Донбасі, попри всі зусилля української сторони та підтримку західних партнерів.

Російські окупанти постійно порушують режим тиші та своїми діями провокують ескалацію.

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