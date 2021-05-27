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РФ не визнає себе стороною конфлікту: підсумки зустрічі радників голів нормандської четвірки

Росія вкотре відмовилася визнавати себе стороною конфлікту на Донбасі.

Такі підсумки зустрічі радників президентів країн нормандської четвірки, повідомили в Офісі президента України.

Відбувся дуже жорсткий обмін думками, та спільних рішень не вдалося досягнути.

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Однак задля врегулювання ситуації на Сході України та повернення миру на Донбасі переговори триватимуть і надалі – як у нормандському форматі, так і у межах Тристоронньої контактної групи.

Переговори щодо Донбасу

Поки що не вдається зрушити з місця переговори щодо вирішення конфлікту на Донбасі, попри всі зусилля української сторони та підтримку західних партнерів.

Російські окупанти постійно порушують режим тиші та своїми діями провокують ескалацію.

Детальніше про ситуацію на Донбасі читайте на Фактах ICTV.

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