РФ планує загострення: на Донбас прибувають снайпери з Ростова

Сьогодні (3 вересня) на передовій було 4 ворожі атаки. Усі біля Павлополя. Терористи стріляли зранку з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Один наш захисник поранений – нині він у шпиталі в задовільному стані.

Від спостережного пункту бійці не відходять ні на мить. Ретельно пильнувати ворога – не менш важливо, ніж влучно стріляти. А надто, якщо загарбники укріпилися на 180 градусів довкола.

Поки на мирній землі сумують, що літо минуло, на передовій чекають справжньої осені, коли висохне трава і буде краще видно ворога.

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До російських найманців – близько кілометра. Для окопної війни це, вважається, далеко. Для ворожих снайперів – ідеальна відстань.

Ворожих диверсантів та снайперів на Донбасі побільшало. Вони прибули з російського Ростова на окуповані території Донеччини та Луганщини. Російське командування планує загострення на фронті, – доповідає наша розвідка. Нині ж передбачити окупантів важко, бо поводяться вони хаотично, говорять армійці.

До слова, засікти вогневі точки противника: як бійці пристосовуються до обстрілів.

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