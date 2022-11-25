РФ почала використовувати проти України ракети Луна – Грабський

Противник вже почав використовувати ракети “Луна – М”, що є попередником “Точка – У”, тобто ракети, які випускалися ще в 60-х роках. Заявлені показники говорять про дальність стрільби до 70 км з круговим можливим відхиленням до 700 метрів. Це означає, що якщо в коло радіусом 700 метрів потрапить ракета, знищити потрібну ціль одним снарядом буде складно.

Тому говорити про те, що в них мало ракет зарано. Сподіватися на те, що через 3-4 удари це все припиниться не варто. Ми зараз живемо за цим принципом, але в такому разі, яка військова мета росіян?

Вони б’ють не по командних пунктах, не по українських військах, вони б’ють по цивільній інфраструктурі. У своїй звичній манері використовують зброю і завдають ударів саме по об’єктах критичної та соціальної інфраструктури.

У такий собі засіб терору намагаючись примусити саме цивільне населення мешканців України вимагати припинення бойових дій, тобто знесилити нас і примусити до капітуляції.

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