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РФ тимчасово не використовує керовані авіаційні бомби: Гуменюк назвала причину

Бедрак Вікторія редакторка стрічки

Російські війська, ймовірно, через погану погоду перестали застосовувати керовані авіаційні бомби.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

– Ворог відмовився від використання керованих авіаційних бомб. Це може бути пов’язано з погодними умовами… Погіршилась у нас погода. І можливо через якийсь період, якщо погода покращиться, їх можуть застосовувати, – сказала вона.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що РФ почала активніше застосовувати керовані авіабомби, запускаючи їх з літаків за 50 і більше кілометрів від кордону з Україною.

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