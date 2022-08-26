РФ збільшила кількість вертольотів довкола кордонів України – ЗСУ

Росія дещо збільшила кількість вертолітних підрозділів довкола українських кордонів.

Нині їхня кількість становить 360.

155 із них – це ударні гелікоптери. Решта – військово-транспортні, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Натомість Юрій Ігнат наголошує, що Росія не стягує авіаційну техніку до кордонів України, а поповнює знищені українською протиповітряною обороною запаси авіації.

Така ж кількість авіаційної техніки перебула на кордонах ще до повномасштабного вторгнення.

– Було 450 літаків і 250 гелікоптерів. Попри те, що нашими захисниками вже знищено понад 200 літаків і понад 200 гелікоптерів, Росія просто поповнює запаси авіації, – уточнив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, Росія ще точно має до 4 тис. літальних апаратів.

Зауважимо, що станом на 26 серпня Збройні сили України знищили 234 ворожі літаки та 202 гелікоптери.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.