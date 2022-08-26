РФ збільшила кількість вертольотів довкола кордонів України – ЗСУ
Росія дещо збільшила кількість вертолітних підрозділів довкола українських кордонів.
Нині їхня кількість становить 360.
155 із них – це ударні гелікоптери. Решта – військово-транспортні, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.
Натомість Юрій Ігнат наголошує, що Росія не стягує авіаційну техніку до кордонів України, а поповнює знищені українською протиповітряною обороною запаси авіації.
Така ж кількість авіаційної техніки перебула на кордонах ще до повномасштабного вторгнення.
– Було 450 літаків і 250 гелікоптерів. Попри те, що нашими захисниками вже знищено понад 200 літаків і понад 200 гелікоптерів, Росія просто поповнює запаси авіації, – уточнив речник командування Повітряних сил ЗСУ.
За його словами, Росія ще точно має до 4 тис. літальних апаратів.
Зауважимо, що станом на 26 серпня Збройні сили України знищили 234 ворожі літаки та 202 гелікоптери.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.
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