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Річкові пасажирські перевезення: чи є майбутнє в українського флоту

На півдні країни запрацювали рейсові річкові пасажирські перевезення.

Ще 30 років тому річкові перевезення користувалися неабияким попитом.  Ним користувалося десятки мільйонів українців. У будь-яке місто біля Дніпра та Південного Бугу можна було дістатися швидше, ніж на рейсовому автобусі. Та за часів незалежності ця галузь занепала.

Нині в Україні з півтори сотні швидкісних суден лишилося  чотири.

У всьому світі навпаки намагаються розвивати цей напрямок. Мінімізують податкове навантаження, адже річковий транспорт набагато екологічніший. До того у такий спосіб можна зберегти і автомагістралі.

Українські чиновники цю ідею поділяють, але кивають на депутатів.  Вони не поспішають ухвалювати відповідні закони.

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До слова, чи безпечні екскурсійні теплоходи в Києві.

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