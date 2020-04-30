Річки висихають і заростають очеретом: чи загрожує Україні екологічна катастрофа

Річкові пороги Південного Бугу у селі Мигія називають одним із семи природних чудес України, а ще столицею рафтингу. Проте цьогоріч туристів тут не чекають. І не карантин тому причиною.

Рівень води у Південному Бузі впав на метр, течія сповільнилася, річка поросла очеретом і лататтям. Селяни все життя із криниць пили воду. Нині нею хіба що городи поливати. На Волині повністю пересохло русло головної водної артерії. А посеред самої річки Стир виліз острів.

Цієї весни рівень водойм – найнижчий за 120 років, відколи ведуться спостереження. Подробиці – у збірному сюжеті.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як очисна станція отруює річку Уди на Харківщині.

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