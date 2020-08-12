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Річниця Курська. Найстрашніша трагедія сучасної Росії

20 років тому сталася одна з найстрашніших трагедій сучасної Росії – затонув атомний підводний човен Курськ, загинули 118 людей.

В Баренцовому морі проводили навчання. Екіпаж мав обстріляти умовного противника. Та у торпедному відсіку стався вибух. Підводний човен різко опустився на дно, на глибину 108 метрів.

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Там стався другий вибух, який знищив всю носову частину субмарини. Частина екіпажу вижила після першого вибуху та чекала на допомогу, але їх не підняли з морського дна.

На питання журналістів що сталося з Курськом – Путін тоді спокійно, з легкою усмішкою відповідав, що він потонув.

Чимало експертів стверджували – у підводників був шанс врятуватися, якби рятувальна операція почалася відразу або дозволили залучити іноземних фахівців.

Вибух газової заправки у Росії

10 серпня в російському Волгограді стався вибух і пожежа на газовій заправці. На проспекті Леніна загорілася цистерна з газом.

Попередньо, внаслідок надзвичайної події постраждали чотири людини. Одну з них госпіталізували.

Після потужного вибуху уламки заправки розкидало на сотні метрів.

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