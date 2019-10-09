Рік після вибухів в Ічні: як живуть люди та чи покарали винних

Рівно рік як вибухнули одразу кілька військових складів у райцентрі Ічня на Чернігівщині. На щастя і дивом ніхто з людей серйозно не постраждав. Але 5 житлових будинків знищені повністю, десятки частково.

Рік минув, а у помешканні 83-річної Віри Павлівни замість замка, як і торік – дошка. У квартирі жодного ремонту. Вибиті від вибуху вікна замінила новими, за свої гроші. Правда, як настали морози, Міноборони привезло свої вікна.

Будинок пані Віри у селі Дружба, через дорогу від військового арсеналу. На балансі Міністерства оборони. Жінка й сама на складах пропрацювала 44 роки. Та все на що спромоглися військові чиновники впродовж року – полатати дах та поміняти вікна. І то із запізненням.

Августівка, за три кілометри від військового арсеналу.

Село найбільше постраждало від снарядів.

У пані Любові теж постраждав будинок. За бюджетні гроші її хату утеплили, дах залатали. Але ось усередині все як було рік тому. На стелі дірки, фундамент майже зруйновано.

Разову грошову компенсацію у 27 тис. грн жінка отримала. Дала місцева влада і будівельні матеріали для ремонту всередині. Але робити його, каже жінка – нікому.

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Подружжя Квачів у новому будинку живуть з першого квітня. Хату, у якій прожили 55 років – зруйнували вибухи.

У будинку мають три кімнати, кухню. А головне – вигоди всередині та газ. Єдине, що не розуміють, чому не отримали навіть разової грошової допомоги.

В Ічнянській мерії виправдовуються – все, що у їхніх силах зробили вчасно. За гроші з бюджету придбали 17 нових помешкань. Усім погорільцям допомогли. Передусім, відновлювали дахи та фасади. На ремонти в середині давали будматеріали. Оплатити роботу самих спеціалістів не можуть. Грошей немає.

Зі 100 млн, які уряд виділив торік, освоїли лише 10. Решту повернули до бюджету. Не встигли, бо гроші прийшли аж всередині листопада. Але досі допомоги потребують73 будинки.

Чекають люди і на покарання винних у трагедії. Одразу після вибухів на військовому арсеналі було висунуто три версії: диверсія, порушення правил пожежної безпеки та зберігання боєприпасів, або навмисний підпал. Відкрито два кримінальні провадження. Потерпілими визнано 65 людей. Та притягувати до відповідальності немає кого.

Раніше Факти ICTV писали про те, як локалізували пожежу на складі з боєприпасами.

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