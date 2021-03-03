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Рік з Covid-19: як все починалося в Україні і чого чекати далі

Рівно рік тому, 3 березня 2020 року, в Україні офіційно повідомили про перший випадок захворювання на коронавірус.

Першого хворого виявили у Чернівцях. Чоловік приїхав з відпочинку в Італії, а за кілька днів відчув нездужання. Лікували його у Чернівецькій обласній клінічній лікарні, але медики пригадують, що не були готові ані вони, ані вся Україна.

Сам хворий відмовлявся відкрито говорити про хворобу. Адже дізнавшись діагноз, сусіди влаштували пікет, вимагали, щоб у лікарню забрали його дружину. Через рік вони виправдовуються – були необізнані про хворобу, тому так реагували.

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Сьогодні ВООЗ прогнозує, що в режимі пандемії доведеться жити ще щонайменше рік.

Водночас математик Ігор Нестерук говорить, що через недотримання обмежень за рік українці пережили щонайменше дев’ять спалахів коронавірусу. Крім того, на думку вченого, до літа зменшення кількості випадків очікувати не варто.

Особливо, якщо люди не захочуть вакцинуватися і надалі порушуватимуть карантин.

Хоча статистика щеплень від Covid-19 в Україні зросла. За минулу добу вакцинували ще 1 983 людини, від початку вакцинації зробили 6 888 щеплень.

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