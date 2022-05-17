Рішення має бути за керівниками каналів: Ткаченко про відсторонення від телемарафону деяких ведучих

Нещодавно Міністерство культури та інформаційної політики отримало пропозицію від частини української медійної спільноти із закликом відсторонити від ведення всеукраїнського телемарафону людей, які раніше працювали з поширенням проросійської пропаганди та російських наративів.

Офіційна позиція МКІП була негативною. На думку відомства, воно не має втручатися у кадрову політику телеканалів. В ефірі телемарафону очільник МКІП Олександр Ткаченко озвучив власну позицію у цьому питанні.

— Якби я ще досі був керівником якоїсь медійної структури, декого з тих, кого згадувала частина медійної спільноти я б на роботу не брав. Щодо взагалі цієї ситуації. Ця ініціатива виникла на третій місяць війни. У перший місяць, коли нам треба було тримати стрій, всі прекрасно розуміли, що важливо, щоб ми представляли, принаймні у телемарафоні, якусь єдину позицію. З тих, кого згадують колеги дуже невеличка частина бере участь у телемарафоні. Інші продовжують свою діяльність на інтернет-майданчиках. Для того, щоб це було цивілізовано – є комісія журналістської етики, ж інші інституції, які б могли професійно розібрати кожен кейс та висловити свою позицію.

На думку Ткаченка, ця кампанія виглядає як “шельмування”. Він додав, що ставати на захист декого з цих колег йому б не хотілося.

— Я був у слідчій комісії Верховної ради, яка розбирала кейс каналів Медведчука. Думаю, що те, що ми робили у цій комісії, допомогло певною мірою ці канали закрити. Сам принципово до цих журналістів, коли вони там працювали я не ходив.

З іншого боку, щодо людей, котрі раніше висували проросійські наративи, а зараз умовно співають Батько наш Бандера викликає питання рівня довіри до всього телемарафону.

— З цього приводу ми спілкувалися з керівниками каналів, де працюють ці люди. Відповідно вони теж свою позицію оприлюднили. Більшість з них (колишні працівники каналів з проросійськими наративами, – Ред.) потрапили на нові канали ще до війни. Якщо вони самі не готові прийняти ту чи іншу сторону. Рішення потім має бути за керівниками каналів, за спільнотою, яка у цивілізований спосіб їм це розкаже. І вже потім вирішувати.

У середині травня українська медіаспільнота та правозахисні організації звернулися до президента України та очільника МКІП із закликом відсторонити від участі в національних телемарафонах ведучих, які багато років підігрували ворогу та поширювали кремлівську пропаганду.

У зверненні йде мова про ведучих Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець, Анастасію Даугуле. Зазначається, що ці ведучі просували кремлівські наративи про зовнішнє управління США Україною, “дискримінацію” російської мови, “громадянську війну” на Донбасі, правомірність загарбання Росією Криму тощо.

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