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Рішення суду щодо ПриватБанку: як вплине на країну та чи нервувати людям

НБУ і Уряд будуть оскаржувати рішення окружного адмінсуду Києва про визнання незаконною націоналізацію ПриватБанку. Сьогодні ця ухвала була несподіванко для багатьох. Міжнародні партнери також наголосили, що Приватбанк може знову повернутись до старих власників.

Біля банкоматів та відділень Привату жодного аншлагу.

У самому ПриватБанку заявили, єдиний спосіб змінити власника – це продати установу міжнародному інвестору. На продаж банк планували виставити у 2022 році. На рішення суду просять своїх клієнтів не реагувати і не панікувати. Усі філії ПриватБанку нині працюють у стандартному режимі.

Водночас  експерти застерігають, якщо ж держава не виграє апеляцію, то ми втратимо не лише банк, але й подальшу співпрацю з МВФ.

Читайте: Скасування націоналізації: що зміниться в роботі Приватбанку

З реакцією на рішення суду  міжнародні партнери України не забарилися. ЄБРР і Світовий банк розповсюдили заяву, де наголосили, завдяки націоналізації Привату НБУ вдалося підвищити ефективність усього банківського сектору. Закордоном пообіцяли стежити за ситуацією. Сама ж судова тяганина може тривати кілька років.

Як відомо, Окружний адмінсуд Києва ухвалив скасувати рішення НБУ про визнання неплатоспроможним Приватбанку, що спричинило його націоналізацію.

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