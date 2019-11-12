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Рішення у справі України проти Росії варто чекати не раніше 2022 року – Зеркаль

Міністерство закордонних справ розкриває деталі останньої перемоги в Міжнародному суді ООН. У справі Україна проти Росії другій стороні доведеться відповідати за кожним пунктом  звинувачення.

Йдеться про збиття Боїнга, постачання зброї і техніки для терактів на Донбасі і пряму фінансову підтримку терактів. На думку заступниці глави МЗС Олени Зеркаль, розгляду справи по суті і рішення не варто чекати раніше 2022 року.

Читайте: Перший крок до перемоги: що саме ухвалив Міжнародний суд ООН і як це вплине на Україну

Олена Зеркаль наголошує, що Україна здобула блискучу перемогу на полі дипломатії, де завжди перемагали росіяни. Це стало можливим завдяки великій роботі зі збору, документування і подачі доказів.

Меморандум, який подала зі свого боку Україна, має 28 томів додатків, доказів та експертиз. Аби заперечити все це, Росії за рік треба буде представити приблизно такий же обсяг документів.

Цілком очевидно, що вони будуть пручатися. Однак Україна просить суд встановити порушення, припинити їх, і стягнути з Росії відшкодування.

Нагадаємо, заступник голови МЗС Олена Зеркаль розповіла, хто відстоюватиме інтереси України в міжнародних судах після її відставки.

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