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Рівень Олександрівського водосховища підвищать на 5 метрів – чим це загрожує

Жителі Миколаївщини виступили проти знищення одного з семи природних див України – гранітно-степового Побужжя. Енергоатом заради безперебійної роботи гідроакумулюючої електростанції збирається підняти рівень Олександрівського водосховища на п’ять метрів. Під затоплення потрапить рідкісна флора і фауна, землі заповідника та історичні пам’ятки часів Запорізької Січі.

Скелі і каньйони гранітно-степового Побужжя визнані одним із семи природних див України. Під охороною заповідника десятки рідкісних рослин і червонокнижних тварин: гвоздика і мерінгія бузькі, смілка, ескулапова змія, марена і шемая дунайські. Водосховище затопить 26 гектарів національного природного парку Бузький Гард. Деталі у сюжеті Олени Горячевої.

Нагадаємо, на Закарпатті п’ятий рік простоює сміттєпереробний завод, села потопають у непотребі.

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