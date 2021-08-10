Рівень Євробачення: чим здивує концерт до Дня Незалежності та якою буде сцена

24 серпня на НСК Олімпійський відбудеться грандіозне святкування Дня Незалежності України.

Художник зі світла Євген моделює майбутню сцену для концерту. Саме так виглядатиме найтехнологічніша сцена України. Тут понад 1 500 світлових приладів. Усе має бути синхронізовано з музикою. Під кожну пісню — своя палітра кольорів та свій світловий малюнок.

– Ми працюємо втрьох над однією піснею. У нас є три консолі та три станції візуалізації. Це все одне шоу, але кожен відповідає за свою ланку, – розповів художник зі світла Євген Костира.

Крім того, організатори обіцяють встановити найбільші екрани, використати 3D-моделювання та влаштувати дрон-шоу. Сцени такого масштабу в Україні ще не було. Це рівень Євробачення.

– Ми теж хочемо показати, чого навчились за ці 30 років незалежності. Хочемо, щоб все вдалося, використовуючи найкращі технології у світі. Ними користуються найвидатніші музиканти, – поділився думками CEO Alight Володимир Андрусишин.

Концерт має назву Незалежність в нашій ДНК. На головній сцені столиці виступатимуть понад 30 виконавців і гуртів, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.

– Чого у нас точно не відняти – це таланту і нашої спраги до Незалежності. І коли я про це подумала – зрозуміла, що незалежність у нас в крові. І з цього вийшов слоган, який став назвою концерту, — розповіла режисер-постановник Катя Царик.

Нині в артистів триває активна підготовка. Тарас Петриненко готує пісню, яку прозвали другим гімном. Святослав Вакарчук довго вів перемовини щодо участі, і лише після ознайомлення з композиціями учасників таки погодився, переймаючись, аби концерт був гідний знакової події. Свої пісні артисти поки тримають у секреті.

– Пісня – дійсно легенда, яку я дуже люблю, і вона була народжена у нашому краї, де я народилася. Для мене це знакова пісня, з якою я колись вже виступала, – розповіла співачка Tayanna.

Пісні виконуватимуть без пауз та ведучих. Лише голос диктора. Усі композиції перетікатимуть одна в одну, ніби одна єдина пісня.

Концерт відбудеться на столичному НСК Олімпійському. Його транслюватимуть наживо. Захід можна переглянути безпосередньо на стадіоні – квитки від 200 до 2,7 тис. грн. Кошти підуть на створення центру сучасного мистецтва Івана Марчука.

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