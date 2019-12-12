Рівність для всіх. Як у Польщі адаптують українських дітей до навчання

Спілкуйся і зламай стереотипи – з таким закликом вирушив у найдовшу подорож трамвай прав у Кракові. Таким чином активісти пропагують повагу, рівність та відкритість до інших. Головна мета – робити усе, щоб кожен житель знав свої права і міг себе захистити.

ЄС широко відчиняє двері для українських дітей, котрі їдуть на навчання в інші країни, бо відчувають наш потенціал.

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Щоб адаптація проходила більш успішно створюють спеціальні програми, які пропагують рівність усіх соціальних, етнічних та релігійних груп і допомагають іноземцям вільно почуватися в своїх державах та знати там свої права.

Щороку до Кракова приїжджає дедалі більше учнів з-за кордону. Діти потрапляють до польських шкіл, які поки не готові працювати з іноземними учнями. Тому діти, а також їхні батьки та вчителі потребують культурного медіатора.

Міжнародним правом передбачена можливість взяти на роботу такого асистента вчителя. Педагогічна освіта для нього не обов’язкова. Головна вимога – знання мови країни, в якій живеш, та знання мови, якою розмовляє дитина.

Та батьки дітей із досвідом міграції часто навіть не знають, що дирекція школи може надати помічника. Наразі у Кракові 15 міжкультурних асистентів допомагають у школах.

Посада нова, більшість директорів не до кінця розуміють функції асистента. Тому відділ освіти міста організував навчання. До боротьби з проблемами багатокультурності активно долучаються фахівці Інституту психології Ягеллонського університету.

Чотири експерти, які спеціалізуються на проблематиці багатомовності та різницях культур індивідуально консультуватимуть усіх охочих.

Нагадаємо, середня зарплата у Польщі в 3,5 рази більша, ніж в Україні.

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