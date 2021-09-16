Рівність та стереотипи: про що говорили в другий день Українського жіночого конгресу

Гендерна рівність та подолання гендерних стереотипів: другий день V ювілейного Українського жіночого конгресу в Києві розпочався з теми суспільства рівних можливостей.

Відкрила дискусію перша леді України Олена Зеленська. І одразу зауважила, чого вдалося досягнути за останній рік на шляху до створення суспільства рівних можливостей.

Так, завдяки законодавчим змінам тепер у декрет можуть піти і чоловіки. Про рівність говоритимуть у школах, а з підручників поступово зникнуть суперечливі картинки, де мама тільки прибирає, а тато ходить на роботу. Крім того, в Україні посилюють увагу до подолання домашнього насильства. А до кінця року за 275 млн грн субвенції побудують 28 притулків для допомоги постраждалим від насильства в сім’ї.

Окрему увагу Олена Зеленська приділила проблемі безбар’єрного доступу до важливих об’єктів, адже рівність – це не лише про рівні права.

– Це також рівні можливості для всіх, зокрема в доступі до будь-якого суспільного простору: аеропорту, аптеки, вбиральні, бізнес-центру. Все це також частина наших зобов’язань у рамках Партнерства Біарріц і великий напрямок моєї діяльності, який називається безбар’єрність, – зазначила Олена Зеленська.

Далі до обговорення долучилися і представники великого бізнесу. І тут уже головною темою була роль жінки в економіці та інноваціях.

В Україні власницями великих компаній є лише 3% жінок. Зате у відкритті ФОПів торік вони випередили чоловіків на 5%. Жінки мають великий економічний потенціал, просто потребують підтримки та наставництва.

За словами директорки з комунікацій компанії CocaCola Україна, Ольги Чумак, спільно з фондом Олени Пінчук їм вдалося створити унікальний проект Я зможу, який допомагає жінкам розпочати власну справу.

– З 2017 по 2020 роки ми змогли об’єднати близько 300 тис. жінок нашим проектом. Близько 300 тис. жінок змогли, повірили в те, що вони зможуть, – наголосила Ольга Чумак.

Проте, окрім мотивації, українським підприємствам варто переходити до дій. До прикладу, в компанії McDonald’s працює 10 тисяч людей, 60% з яких – жінки. Гендерний баланс зберігається і серед керівного складу. І це дає свої результати.

– Можу точно сказати, що рішення, до якого залучені і чоловіки, і жінки, – більш збалансоване. Тому що різні думки звучать за столом, різний досвід у кожного, – розповіла генеральний директор МакДональдз Україна Юлія Бадрітдінова.

На другий день Українського жіночого конгресу тривали дискусії щодо лідерства у громадах. Адже після останніх місцевих виборів там перемогли 36% жінок.

А завершиться форум дискусією молодих та перспективних лідерок із різних сфер, які досягли успіху, попри будь-які стереотипи.

Український жіночий конгрес стартував напередодні, 15 вересня. Про що говорили в перший день – читайте в матеріалі.

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