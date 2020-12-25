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Різдво в Іспанії: за виїзд із міста без дозволу – штраф €600

Ситуація із коронавірусом в Іспанії напередодні свят покращилася. Якщо на початку листопада фіксували в середньому по 20 тис. заражень на добу, то наприкінці грудня ця цифра не перевищує 10 тис.

Зменшилося і навантаження на відділення інтенсивної терапії. Більшість пацієнтів залишається на самоізоляції, розповідає лікар Олександр Бойко.

Перед Різдвом в Іспанії не запроваджували загального локдауну. Лише посилили обмежувальні заходи в регіонах. Вони стосуються пересування між містами та зібрань людей. Святкувати Різдво сьогодні можна в колі сім’ї, однак не більше, аніж по 6 осіб. Загалом, за дотриманням карантинних правил в Іспанії стежать суворо.

Наприклад, виїзд із міста без дозволу чи поважної причини коштуватиме місцевим від €600. У таку ж суму обійдуться відсутність маски, порушення комендантської години чи недотримання соціальної дистанції.

Вакцина від коронавірусу

В Іспанії, де ситуація з коронавірусом одна з найгірших у Європі, планують розпочати вакцинувати людей від Covid-19 вже у січні 2021 року.

У країні сподіваються прищепити значну частину населення протягом трьох місяців.

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