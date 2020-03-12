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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Різке здорожчання і дефіцит. Українці масово скуповують медичні маски

Медичні маски в аптеках уже рідкість. Скупивши їх та дізнавшись про запровадження карантину українці кинулись скуповувати антисептики, марлеві пов’язки та найнеобхідніші продукти харчування. Ще місяць тому літр антисептика коштував менше 200 грн, та тепер за нього просять майже 550 грн.

Наприкінці січня медичні маски продавали по 1,5 грн за штуку, нині вони здорожчали до 20 грн і майже зникли з полиць аптек. Більшість масок імпортують, а коли вірус розгулявся світом – країни заборонили експорт. В Українському інституті майбутнього заспокоюють, що жодних підстав для ажіотажу не має. У нас достатні запаси всіх продуктів, тож дефіциту не буде. Деталі у сюжеті Костянтина Мельникова.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та у чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

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