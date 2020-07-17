Різке здорожчання пального в Україні: скільки зараз коштує бензин

В Україні спостерігається різке здорожчання пального. На деяких заправках бензин збільшився у ціні на 40 коп.

А-95, наприклад, коштує у середньому 24,50 грн за літр. За дизельне ж пальне просять у середньому 23,50 грн за літр.

Ціни на пальне в Україні від початку липня помітно зросли. Середня вартість бензину та дизельного пального подорожчала на 40-50 коп за літр.

Фахівець із державної політики у паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев підкреслив, що таке різке здорожчання є причиною кількох чинників.