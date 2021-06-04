Різнокольорові та футуристичні: в Україні виготовляють накладки на протези

В Україні виготовляють косметичні накладки на протези, завдяки яким люди, які втратили кінцівки, можуть самовиражатися.

Автор проекту – Олексій Набоков, на ідею його надихнули побачені накладки, виготовлені у США.

Тепер можна не лише імітувати втрачену ногу, а й зробити протез різних кольорів та найрізноманітніших дизайнів – футуристичні, казкові, за мотивами фільмів.

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В Україні такі протези затребувані, вважає ініціатор, адже багато військових, які втратили кінцівки, чимало й цивільних з подібними проблемами.

Ще це зумовлено тим, що у країні поки досить нездорове ставлення до людей з інвалідністю.

Протезування в Україні

За час війни на Сході України низка українських військовослужбовців втратили кінцівки.

Їм допомагають у Харківському науково-дослідному інституті протезування.

Детальніше про протезування в Україні читайте на Фактах ICTV.

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