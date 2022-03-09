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Факти / Відео / Україна

Роблять неможливе в екстремальних умовах: як працює АЕС сьогодні

Христина Гавриш журналістка Факти ICTV

Уже цього тижня українську енергосистему можуть приєднати до європейської. Це історичний момент, до якого ми йшли 25 років.

Зараз це ще й питання нашої енергобезпеки, адже загарбники навмисне гатять по електростанціях, аби залишити нас без світла. Після об’єднання Європа у разі аварій зможе терміново постачати нам електроенергію.

– Ми не можемо дозволити собі об’єднання назад з енергосистемами загарбників, які розпочали війну з нашою Батьківщиною. Ми підписали наказ про відмову приєднання до енергомережі російських окупантів, – повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Європейська комісарка з енергетичних питань Кадрі Сімсон зазначила, що Україна потребує допомоги в енергетичному секторі, щоб впоратися з вторгненням Росії.

Тому об’єднання з Європою буде справжньою перемогою на енергетичному фронті. Рубильник ніколи більше не буде в руках Кремля. І попри навмисну атаку агресорами наших електростанцій, ми матимемо світло.

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