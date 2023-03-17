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Факти / Відео / Україна

Роблять сито із ворожої техніки! Як Запорізьку ТРО тренують за стандартами НАТО

Андрій Почтєв

Більш як рік тому вони з власної волі полишили домівки та мирні професії, аби стрімко опанувати різні зразки зброї: від радянських до натівських.

Добровольці, що боронять Запорізький напрямок, майже не мають вільного часу для перепочинку, бо постійно вдосконалюють мілітарну майстерність. Інтенсивність вишколів – надвисока, та й результат, кажуть офіцери, завжди перед очима.

Чіткі команди офіцерів та гучна автоматна стрілянина. Прифронтовий запорізький полігон – умовна зона боїв, де всі засоби доречні.

У вкопані на полі макети ворожої броні вправно поціляє колишній будівельник, а нині командир розрахунку на псевдо Кот. Скромно зазначає, що цю зброю опанував ще не досконало. Його побратим, так само доброволець і колишній будівельник на псевдо Койот вправляється вже зі зброєю НАТО – потужним та безвідмовним Browning.

Офіцери твердять, ці маневри проводять задля злагодженої бойової роботи підрозділів. На кшталт стандартів НАТО. Увесь вишкіл транслюють онлайн з коптера у штаб.

Воїни наполегливо тренуються, аби звільнити свої домівки. Кажуть, вдовольняться лише перемогою.

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