Роблять сито із ворожої техніки! Як Запорізьку ТРО тренують за стандартами НАТО
Більш як рік тому вони з власної волі полишили домівки та мирні професії, аби стрімко опанувати різні зразки зброї: від радянських до натівських.
Добровольці, що боронять Запорізький напрямок, майже не мають вільного часу для перепочинку, бо постійно вдосконалюють мілітарну майстерність. Інтенсивність вишколів – надвисока, та й результат, кажуть офіцери, завжди перед очима.
Чіткі команди офіцерів та гучна автоматна стрілянина. Прифронтовий запорізький полігон – умовна зона боїв, де всі засоби доречні.
У вкопані на полі макети ворожої броні вправно поціляє колишній будівельник, а нині командир розрахунку на псевдо Кот. Скромно зазначає, що цю зброю опанував ще не досконало. Його побратим, так само доброволець і колишній будівельник на псевдо Койот вправляється вже зі зброєю НАТО – потужним та безвідмовним Browning.
Офіцери твердять, ці маневри проводять задля злагодженої бойової роботи підрозділів. На кшталт стандартів НАТО. Увесь вишкіл транслюють онлайн з коптера у штаб.
Воїни наполегливо тренуються, аби звільнити свої домівки. Кажуть, вдовольняться лише перемогою.