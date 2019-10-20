Роборука та вазон, що сам себе поливає: як пройшов Sikorsky Challenge

Українські винахідники вкотре доводять, наша земля – то якийсь центр новаторського мислення. Ідеями наших співвітчизників уже давно користується увесь світ – вертольоти, ракетні двигуни, перший підводний човен і гоночний автомобіль та рентген. Але і науковці-сучасники нині дивують. Приміром, роборука для роботи на інших планетах або вазон, що сам себе поливає. І що головне – як колись, так і тепер іноземні інвестори активно вкладають гроші в розробки українських винахідників.

Днями у столиці завершився конкурс стартапів Sikorsky Challenge. Це одна з головних щорічних подій у сфері інновацій. Цьогоріч він пройшов вже увосьме. На ньому зазвичай збираються розробники проектів у багатьох галузях науки і техніки та інвестори з усього світу.

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Представники обирають для себе цікаві проекти, з командами яких підписують угоди на фінансову підтримку. Тож для українських винахідників – це хороший шанс втілити ідею в життя і перетворити її у велику успішну компанію. Прототип роботорукивітчизняного виробництва. Може працювати у космосі. Замість людини проводити розмінування, ліквідовувати пожежі чи хімічні катастрофи.

На фестивалі ідей змагаються досвідчені науковці і учорашні школярі. Проте усі з проектами інновацій, які вирішують конкретні проблеми: глобальні або ж побутові.

Вазон, що сам себе поливає.

Всередину горщика вбудували механізм, який ловить вологу з повітря і живить коріння рослини.

Sikorsky Challenge проходить увосьме. За весь час проектам-учасникам вдалося залучити сотні мільйонів доларів інвестицій.

До слова, як працює система Розумний дім у Європі.

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