Робота без договору в Україні: як повернути гроші та куди звертатися

Неофіційне працевлаштування – ворог для економіки України. Ухиляються від податків як працівники, так і роботодавці. Проте коли зарплату в конверті перестають видавати – українці починають шукати підтримку у держави.

Факти ICTV дізналися, як недобросовісні роботодавці залишають своїх працівників без заробітної плати та куди бігти, якщо трудовий договір не укладали, а гроші повернути хочеться.

Зарплата у конверті – не рідкість в нашій країні. Поки її виплачують – українці мовчать, але коли роботодавець порушує права – захисту чекати немає звідки. Типовий приклад навела колишня офіціантка ресторану Хлібний.

Даша Безлюдна у соцмережі розповіла, що її звільнили та позбавили зарплати за 35 змін – понад 17 тис. грн. Її роботодавці стверджують, що це відбулося через крадіжку.

У Хлібному була умовна програма лояльності: працівникам дозволяли брати випічку майже за собівартістю – але тільки для себе. Через пандемію всіх працівників попросили не зловживати цим. Однак Даша про правило чула вперше, тож пригостила своїх подруг випічкою, взявши її на своє ім’я зі знижкою.

– Ви ж запросили цілу компанію подружок та порушили це правило. Ми розцінюємо це як злодійство, через що вас і звільнили. Компанія не виплачує зарплату лише у двох випадках: крадіжка та відкати, – зазначила власниця Хлібного.

Так пояснила позицію закладу його керівник. Дівчина стверджує, що обкрадати Хлібний вона точно не планувала. Проте рішення про своє звільнення залишає за роботодавцем: дівчина готова була піти без скандалу, головне – щоб виплатили гроші, зароблені за два місяці.

– Мені менеджер сказав, що нічого не виплатять. Він дав мені номер керівника, вона мене 11 хвилин звинувачувала у крадіжці, абсолютно не чула мої слова. Потім зв’язався вже з нею мій тато. З ним вона вже розмовляла нормально – не так, як зі мною, – розповіла Даша Безлюдна.

Фактично Хлібний нічого не зобов’язаний Даші, адже дівчина не була офіційно працевлаштована. Однак невиплачені зарплати обійшлися закладу спаплюженою репутацією, а через те, що Даша таки планує повернути зароблене – Хлібний може постраждати ще сильніше.

– Вони можуть отримати через це величезні проблеми з податковими органами та з Держпрацею, бо якщо людина працює два місяці без оформлення – то це величезні штрафи. На одного неоформленого співробітника штраф може сягати півмільйона гривень, – зазначила підприємець Олеся Астафієва.

Схожа історія відбулася із франшизою Кури-гриль. Через борги підприємства працівникам затримували зарплати понад два місяці. Проте після вимушеного закриття франшизи дев’ять працівників залишилися ні з чим, оскільки працевлаштувалися неофіційно.

– Половина колективу підписала трудові договори, але вони були підписані без дати, тобто на випадок перевірки ми ставимо дату заднім числом. Половина принесла свої документи, але не оформляли. Періодично ставили це питання, але всіляко його уникали, – розповіла екс-адміністраторка закладу Аліна Добропих.

На спроби повернути зароблене, працівники чули лише порожні обіцянки. Екс-адміністратор закладу почала діяти рішуче та піддала розголосу несумлінність керівництва закладу, на що отримала лише образи та погрози.

З Фактами ICTV жодна з власниць горе-франшизи спілкуватися не забажала. У таких неприємних ситуація ризикує опинитися кожен неофіційно працевлаштований працівник. Адвокати ж радять: якщо так трапилося, насамперед пишіть заяву в управління Держпраці, а згодом звертайтеся до суду з позовом на роботодавця.

Юристи рекомендують укладати трудовий договір, щоб уникнути судової тяганини та втрачених нервів – це не лише забезпечить трудовий стаж, який годуватиме вас у майбутньому, а й захистить у випадку неприємної ситуації із роботодавцем.

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