Робота для безхатьків у Чехії: ким працюють у соціальному проекті

На них дивляться як на прокажених. Але якщо дати таким людям шанс, вони знову зможуть жити нормально і соціалізуватись. Так у Празі вже 7 років працює соціальний проект Прагулік, який залучає безхатьків до різної роботи – зокрема, й до проведення екскурсій. За час роботи ініціативи через гідів-безхатьків пройшло понад 60 тис. туристів.

Маршрут екскурсії – місця, де чоловік жебракував 12 років. Історія його життя приголомшує, адже вона не схожа на класичні історії безпритульних. Їржі має вищу освіту Чеського техуніверситету і мав свою невеличку фірму. Та потім, через стрес, почав випивати.

Зараз Їржі в окулярах, сива борода, чистий одяг. Складно повірити, що всього рік тому цей чоловік жив на вулиці.

Він намагався жити в гуртожитках, шукати підробітки – та марно. Усі гроші йшли на алкоголь. Так продовжувалось кілька років. Аж поки, просто на вулиці, до нього не підійшла одна дівчина і запропонувала роботу.

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Тереза – засновник проекту Прагулік, який і організовує екскурсії. Ідея з’явилася ще 7 років тому. Колись студентський проект за ці роки перетворився на соціальний бізнес, який нині допомагає багатьом чеським безхатькам.

Життя на вулиці змушувало навчитись виживати, але нині це все позаду. Завдяки проектові, чоловік спілкується із людьми і має шанс підзаробити грошей. За кожен із таких турів, чоловік отримує фіксовану ставку у 350 крон, а це приблизно 400 грн.

Їржі хоч і з захватом згадує роки, проведені на вулиці, повертатись до такого життя не хоче. На зароблені гроші чоловік узяв в оренду невелику хатинку у Празі і скоро планує переїхати жити туди.

До слова, головна зброя – розум і розважливість: робота українців у поліції Ізраїлю.

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