Робота для молоді та збереження дерев. Як працює ПКПФ-Україна

Понінківська картонно-паперова фабрика на Хмельниччині має історію понад 200 років, яка доводить, що у складні часи можна працювати, забезпечуючи роботою понад 960 родин і підтримувати економіку.

Відповідальність бізнесу – це тренд і Понінківської паперової фабрики, яка робить свій внесок у зберігання лісів України, за рік переробила близько 96 000 тон макулатури. Та масштабно взялася за реконструкцію очисних споруд.

Станом на 1 липня було вкладено на реконструкцію очисних споруд близько 9 млн. грн. За минулий рік фабрика сплатила понад 130 млн податків. Виплати податків фабрики в місцевий бюджет складають практично 40% бюджету селища.

Миколаїв готується повернути славу міста кораблебудування. Завод Океан після зміни власника нарощує обсяги виробництва.

Нині тут будують баржі, модернізують і ремонтують судна, виготовляють мости. Кваліфіковані працівники почали повертатись додому з іноземних верфей, де вони працювали у роки занепаду українського суднобудування.

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