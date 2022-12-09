Робота генераторів та ембарго на російську нафту: як це вплине на вартість палива

Масовий перехід на генератори збільшив попит на бензин і дизель на 20%. Синхронно зросли й ціни на пальне, приблизно на 2 гривні за останні два тижні. Та причина здорожчання – не лише підвищений попит, а й напружена ситуація в Європі через запровадження ембарго на російську нафту.

Генераторами живлять маленькі кіоски, заводи та навіть багатоповерхівки. Аби вижити в умовах постійних відключень електроенергії. Тож не дивно, що попит на пальне теж зріс.

На піку попит на пальне був під час блекауту. Українці знову побачили на деяких стелах АЗС нулі і черги на заправках.

Та наші компанії почали активно збільшувати імпорт. Нині на АЗС ні черг, ні нулів. Але пальне – стало дорожчим.

Здорожчав бензин та дизель не лише через підвищений попит. Заправки і самі працюють під час відключень світла на генераторах. А це додаткові витрати, які закладаються в ціну пального.

Та головна причина здорожчання бензину та дизелю – ускладнений імпорт. Нині у Європі, звідки ми завозимо пальне, ситуація теж напружена. Адже з 5 грудня запрацювало ембарго на російську нафту.

Але кризи, яка була навесні та влітку – вже не буде, запевняють гравці ринку. Наші оператори навчилися працювати в екстремальних умовах. Тож людей просять не панікувати і не створювати зайвого ажіотажу.

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