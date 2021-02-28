Робота IT в Україні. Як шукають співробітників у Запоріжжі

На сцені виступи IT-профі, а поруч менеджери десятків провідних компаній, що пропонують привабливі перспективі та дуже пристойні зарплати. У Запоріжжі айтівці узялися шукати талановиті кадри для своїх зростаючих фірм серед усіх охочих.

До коворкінгу в середмісті де Євроасоціація програмної інженерії влаштували перший в країні IT-ярмарок вакансій, туди завітали сотні охочих. Щоправда, більшість поки далекі від цифрової індустрії, та прагнуть себе там випробувати. А ще чимало студентів.

Ринок IT, кажуть експерти, чи не найбільш стрімко розвивається нині по усьому світові. Щоправда, це не лише написання комп’ютерних програм та мобільних застосунків. Тут, кажуть, знайдеться місце і для менеджерів із продажів, і для офісних працівників.

А ще, кажуть айтівці – ця сфера чи не найліпша з-поміж інших для тих людей, які мріють кардинально змінити своє життя. Як, приміром, 26-річний Сергій. Колись він рятував людей на березі океану в Сполучених Штатах, та вже рік розвиває українську IT -індустрію.

Свою першу IT -ярмарок вакансій, що мав на меті не лише пошук всеукраїнськими компаніями перспективних кадрів і співбесіди, а й налагодження комунікації між ними, організатори вважають – вдалим. Наступний, ймовірно, незабаром відбудеться у сусідньому Дніпрі.

Історії українців, які переїхали у Кремнієву долину

Українці завжди славилися своєю винахідливістю та високим рівнем професіоналізму. Не дарма зараз іноземні компанії залучають до роботи наших програмістів та IT-спеціалістів.

У багатьох IT-спеціалістів є так звана американська мрія – будувати свій бізнес у Кремнієвій долині. Це регіон у штаті Каліфорнія, в якому зосередилося багато високотехнічних компаній, зокрема Apple Inc., Google, eBay, Yahoo!

Ми зібрали кілька історій українців, які переїхали в Америку та влаштувалися у Кремнієвій долині. Що спонукало на переїзд та як їм працюється в IT-столиці світу, читайте у нашому матеріалі.

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