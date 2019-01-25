Робота при +40 і розгін до 60 км/год. У Львові зібрали швидку для БТРів

У Львові створили новітню військову машину – ремонтно-евакуаційний комплекс Лев . Це фактично швидка допомога для підбитих танків і БТРів. На його розробку пішло 15 мільйонів гривень і кілька років праці.

Потужності вистачить і щоб витягнути застряглу чи підбиту техніку на полі бою, навіть якщо та має до сотні тонн. Для цього спеціально встановили лебідку із двохсот метровим тросом. Обладнали броньовика спеціальною платформою, для зручного транспортування запчастин. Перейняв Лев і функції бульдозера, аби за потреби очистити шлях.

Та найбільше тішить розробників вмонтована зварювальна система. Завдяки цьому обладнанню наші військові зможуть врятувати броньовану техніку при незначних ушкодженнях. І продовжити бій.

Розганяється Лев до 60 кілометрів за годину, а от працюватиме машина і при +40 градусах. Швидка допомога для військової техніки вже готова до серійного виробництва, запевняє директор бронетанкового заводу. І сподівається, що ці машини вже невдовзі використовуватимуть Збройні Сили.

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А поки фахівці державного підприємства працюють лише над відновленням важкої техніки.

До слова, британські військові навчають українських захищатися і нападати за стандартами НАТО. На Рівненському полігоні проходять спеціальні тренінги за програмою Orbital.

Опубліковано Cічень, 25 в 19:38



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