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Робота, реабілітація і соцпідтримка: як живуть ветерани війни у Хорватії

Майже півмільйона людей зі статусом учасників війни – це десята частина населення всієї Хорватії.

У цій балканській країні, яка вже є членом Євросоюзу, і де війна завершилась 25 років тому, досі відчувають її наслідки.

Наші колеги з Радіо Свобода підготували серію сюжетів про те, як хорвати намагаються повернути свою державу у повноцінне мирне життя. Тож чи можуть мирно жити ті, хто вчора тримав у руках зброю – дивіться у матеріалі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Ветеран Хаб допомагає бійцям звикнути до мирного життя.

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