Робота у кол-центрі: яка заробітна плата та особливості працевлаштування

Через карантин вихідного дня Україна знову опинилась на піку безробіття. Зараз понад 420 тис. українців у пошуках роботи.

Більшість змушені змінювати галузь, вакансій особливо поменшало у сфері обслуговування та розваг.

Викликати таксі, купити онлайн, отримати консультацію МОЗ – за цими та багатьма іншими послугами ми часто звертаємося на гарячу лінію.

Артем приймає від сімдесяти до двохсот дзвінків на день у кол-центрі. Хлопець працює у компанії, яка надає послуги різним проектам та бізнесам. Зокрема, коли ви телефонуєте на гарячу лінію МОЗ, слухавку підняти може і Артем.

Для початку всі майбутні співробітники проходять навчання. Воно може тривати від дня до одного тижня, залежно від обсягу та складності інформації. Артем каже, що здебільшого опанувати новий фах неважко. А відповіді та інструкції завжди є під рукою.

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Спочатку усі проходять тренінг. Вони навчаються, як спілкуватися з клієнтом, зокрема реагувати на неспокійних чи конфліктних людей. Окрім того, перші розмови новачків прослуговуються адміністрацією, за ними можуть закріпити особу, яка сидітиме поруч та допомагатиме у роботі.

Для роботи оператором кол-центру зазвичай не потрібна спеціальна освіта. Беруть навіть школярів, якщо їх батьки дають згоду. Але є і складніші проекти, для яких шукають більш підготовлених фахівців

Середня заробітна плата у новачків сягає 8 тис. грн. У Києві – в середньому пропонують 13 тис. грн, у Дніпрі – 12 тис. грн, найменше у Херсоні – 8 тис. грн.

Вакансій станом на середину грудня на різних сайтах – від 700 до понад тисячі. Роботодавці пропонують вигідні умови, бонуси, навчання іноземним мовам.

Базові навички, які повинен мати майбутній працівник кол-центру – це грамотна мова та дикція, комунікабельність, терплячість, вміння швидко орієнтуватися у складних ситуаціях. Графік можна обрати під себе: працювати п’ять днів чи, наприклад, тільки на вихідних. А ще всередині компанії можна піднятися кар’єрними сходинками до тім-лідера, маркетолога, менеджера чи тренера.

Від початку пандемії коронавірусу в Україні 10% підприємців малого та середнього бізнесу опинились на межі банкрутства й незабаром підуть з бізнесу, тому уряд України має продовжувати надання підтримки.

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