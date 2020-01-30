Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Робота за кордоном: як не стати жертвою шахрайських фірм із працевлаштування

Робота за півтори тисячі євро на місяць. Німеччина, Нідерланди, Чехія – все легально. Тільки заплатіть 500 євро. Таких оголошень сотні. І тисячі людей спокушаються на такі вакансії. Та залишаються і без грошей, і без роботи. Близько 18% українських заробітчан зіштовхувалися із шахраями. Щороку це кілька сотень тисяч людей.

Якщо у вас немає фінансів, ми вас профінансуємо. Ви після повертаєте зі своєю заробітної плати.

Це типовий обман. Ви не отримаєте роботи і ще залазите в борги. А ще запевняють, що легально ви зможете працювати за біометричним паспортом. Це відкрите шахрайство.

Більш жахлива річ, коли людині пропонують ще й отримати нелегальні документи іноземних держав – ID-картки. Це вже підробка документів і людину можуть засудити до ув’язнення.

Більшість шахраїв мають ліцензію на роботу.

Однак навіть урядовці визнають, що механізм ліцензування – не ефективний.

Тому фахівці радять захищати себе самим. Пильно читайте документи. Пам’ятайте – справжньому посередникові платять роботодавці, яким він шукає працівників, а не ви.

Вивчайте законодавство країн, куди вирушаєте. Наприклад, чеську робочу візу отримати можна  лише в Україні .

Якщо вам хтось обіцяє, що давайте ми виїжджаємо до Чехії, а там все оформимо. То будьте певні, що це шахраї.

Факти ICTV раніше писали про те, що Чехія змінила правила видавання робочих карт українцям.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Сплата пені та компенсація за звільнення: що зміниться у Трудовому кодексі
Трудові не скасують, стаж збережуть. Що змінить новий закон про працю
Блокчейн-розробники стануть найбільш затребуваними у 2020 році – LinkedIn
В які суботи працюють у січні 2020
Що приваблює українських трудових мігрантів у Хорватії
Дев’ять дипломів за сім років. Українка встановила рекорд за найбільшу кількість освіт
Військкомати не мучитимуть бізнес запитами – Дубілет
Рада знизила штрафи для роботодавців за зарплати в конвертах

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка