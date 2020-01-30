Робота за кордоном: як не стати жертвою шахрайських фірм із працевлаштування

Робота за півтори тисячі євро на місяць. Німеччина, Нідерланди, Чехія – все легально. Тільки заплатіть 500 євро. Таких оголошень сотні. І тисячі людей спокушаються на такі вакансії. Та залишаються і без грошей, і без роботи. Близько 18% українських заробітчан зіштовхувалися із шахраями. Щороку це кілька сотень тисяч людей.

Якщо у вас немає фінансів, ми вас профінансуємо. Ви після повертаєте зі своєю заробітної плати.

Це типовий обман. Ви не отримаєте роботи і ще залазите в борги. А ще запевняють, що легально ви зможете працювати за біометричним паспортом. Це відкрите шахрайство.

Більш жахлива річ, коли людині пропонують ще й отримати нелегальні документи іноземних держав – ID-картки. Це вже підробка документів і людину можуть засудити до ув’язнення.

Більшість шахраїв мають ліцензію на роботу.

Однак навіть урядовці визнають, що механізм ліцензування – не ефективний.

Тому фахівці радять захищати себе самим. Пильно читайте документи. Пам’ятайте – справжньому посередникові платять роботодавці, яким він шукає працівників, а не ви.

Вивчайте законодавство країн, куди вирушаєте. Наприклад, чеську робочу візу отримати можна лише в Україні .

Якщо вам хтось обіцяє, що давайте ми виїжджаємо до Чехії, а там все оформимо. То будьте певні, що це шахраї.

Факти ICTV раніше писали про те, що Чехія змінила правила видавання робочих карт українцям.

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