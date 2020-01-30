Робота за кордоном: як не стати жертвою шахрайських фірм із працевлаштування
Робота за півтори тисячі євро на місяць. Німеччина, Нідерланди, Чехія – все легально. Тільки заплатіть 500 євро. Таких оголошень сотні. І тисячі людей спокушаються на такі вакансії. Та залишаються і без грошей, і без роботи. Близько 18% українських заробітчан зіштовхувалися із шахраями. Щороку це кілька сотень тисяч людей.
Якщо у вас немає фінансів, ми вас профінансуємо. Ви після повертаєте зі своєю заробітної плати.
Це типовий обман. Ви не отримаєте роботи і ще залазите в борги. А ще запевняють, що легально ви зможете працювати за біометричним паспортом. Це відкрите шахрайство.
Більш жахлива річ, коли людині пропонують ще й отримати нелегальні документи іноземних держав – ID-картки. Це вже підробка документів і людину можуть засудити до ув’язнення.
Більшість шахраїв мають ліцензію на роботу.
Однак навіть урядовці визнають, що механізм ліцензування – не ефективний.
Тому фахівці радять захищати себе самим. Пильно читайте документи. Пам’ятайте – справжньому посередникові платять роботодавці, яким він шукає працівників, а не ви.
Вивчайте законодавство країн, куди вирушаєте. Наприклад, чеську робочу візу отримати можна лише в Україні .
Якщо вам хтось обіцяє, що давайте ми виїжджаємо до Чехії, а там все оформимо. То будьте певні, що це шахраї.
Факти ICTV раніше писали про те, що Чехія змінила правила видавання робочих карт українцям.